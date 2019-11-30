Самбрано зацікавив ще один іноземний клуб

Захисник збірної Перу Карлос Самбрано найближчим часом може змінити чемпіонат.

Лідер чемпіонату Перу – футбольний клуб Альянс Ліма – зацікавлений у послугах захисника київського Динамо Карлоса Самбрано, повідомляє видання La Republica.

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Спортивний директор перуанського клубу Віктор Хуго Маруланда підтвердив інтерес до гравця заявивши, що Самбрано підійде не лише Альянсу, а й будь-якій команді Південної Америки, однак поки відмовився говорити про можливий перехід 30-річного футболіста. На заваді трансферу може стати висока вартість гравця.

Нагадаємо, Карлос перебрався в Динамо в січні 2018 року, але з тих пір не зіграв жодного офіційного поєдинку за першу команду киян. Додамо, що Самбрано провів 4 матчі за Динамо U-21 в поточному сезоні, відзначившись забитим голом. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро, а контракт з киянами розрахований до кінця 2021-го року.

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