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Самбрано: Якщо не отримаю ігрової практики в Динамо, то буду шукати інші варіанти

12 листопада 22:34 132 Читать на русском
Самбрано: Якщо не отримаю ігрової практики в Динамо, то буду шукати інші варіанти
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Карлос Самбрано розповів про можливі варіанти розвитку кар'єри у випадку відсутності ігрової практики за київський клуб.

"Добре, що у мене є довіра від Рікардо Гареки (тренер збірної Перу – прим. "Футбол 24"), з огляду на, що у мене відсутня ігрова практика в клубі. Це не найкращий момент для мене, але перебування в національній команді мотивує.

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Я намагаюся знайти своє місце в Динамо, але пройшов вже рік. Якщо я не зможу зіграти в цьому році, то віддам перевагу шукати інші варіанти. Я не хочу більше чекати. Щоб виступати за збірну Перу, потрібно більше практики", – зазначив Самбрано в коментарі Movistar Deportes.

Нагадаємо, Карлос перебрався в Динамо в січні 2018 року, але з тих пір не зіграв жодного офіційного поєдинку за першу команду киян. Додамо, що Самбрано провів 4 матчі за Динамо U-21 в поточному сезоні, відзначившись забитим голом.

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