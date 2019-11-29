Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур

Київське Динамо програло Мальме битву, але не війну. Команда Михайличенка примудрилася здобути у Швеції доволі прийнятний результат, навіть поступившись.

Мальме перестріляв Динамо у драматичному матчі-прощанні імені Маркуса Розенберга. Підопічні Рьослера посунули киян на 3-є місце, але календар і особисті матчі з іншими претендентами залишають команду Михайличенка в сідлі. Адже в останньому турі Копенгаген і Мальме зіграють між собою і хоча б хтось втратить цінні очки, а нічия нічого не дасть тим же кривдникам Динамо, адже українці єдиною своєю перемогою здобули собі перевагу над тепер головним конкурентом.

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Нагадаємо, якщо у кількох команд рівновага в очках загалом і набраних в особистих зустрічах, далі пріоритет надається за таким порядком: різниця забитих і пропущених м'ячів в особистих зустрічах; кількість забитих м'ячів в особистих зустрічах; м'ячі, забиті на виїзді в особистих зустрічах; різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах групового етапу; кількість забитих м'ячів у всіх матчах групового етапу; м'ячі, забиті на виїзді в усіх матчах групового етапу;

перемоги в усіх матчах групового етапу; перемоги на виїзді в усіх матчах групового етапу; менша кількість дисциплінарних показників; рейтинг УЄФА.

Отже, таблиця у групі B зараз виглядає не дуже привабливо для Динамо. Давайте припустимо, що кияни далеко не третя за силою команда цього квартету, а просто турбуються, щоб нам було цікаво дивитися останній тур. Тому в останньому турі приб'ють Лугано, який на виїзді програвав усім, хоч і мінімально. Інакше немає сенсу розглядати розклади для виходу в 1/16 фіналу. Перше місце вже не світить, а друге можливе тільки при здобутті 3-х очок. Кияни в дечому залежать і від сусіднього матчу, якщо не здобудуть впевнену перемогу над швейцарцями. Розгляньмо ці 5 варіантів для проходу.

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1. У 6-му турі перемагають обидва господарі. Копенгаген набирає 12 очок, Динамо – 9, у Мальме залишається 8.

2. Данці та шведи грають унічию? Не біда. Динамо обганяє Мальме навіть завдяки мінімальній звитязі через меншу кількість пропущених голів у домашній переможній грі (1:0 проти 3:4).

3. Якщо кияни здолають Лугано мінімально, а Копенгаген несподівано програє з розривом мінімум у 2 голи, далі йдуть українці через кращу різницю м'ячів.

4. Динамо і Мальме перемагають мінімально? Тут треба рахувати кількість забитих м'ячів, бо й особисті зустрічі киян і данців не виявляють переможця (двічі по 1:1). Припустимо, що команда Михайличенка обіграє Лугано з рахунком 1:0, і її різниця буде 7:6. Якщо Копенгаген програє 3:4, 4:5 і так далі, то йде далі. Більш правдоподібне фіаско данців з рахунком 1:2 чи 0:1 влаштовує вже киян.

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Варто відзначити ще один момент, який наступав би при перемозі українців 1:0 і тріумфі Мальме 3:2, або відповідно 2:1 і 4:3 тощо. Якби в Динамо і Копенгагена були б повністю рівні всі інші показники, то кияни з великою імовірністю поступилися данцям через більші проблеми з дисципліною – команда Михайличенка набрала 17 балів проти 11 у суперника. Це означало б, що в останньому турі колишній клуб Вербіча повинен був заробити мінімум на 6 жовтих карток більше за українців, або, наприклад, вилучення і – на 3 попередження (клубний рейтинг дає путівку нашим при рівності всіх додаткових показників).

Однак до цього не дійде. У киян є більш пріоритетна перевага – данці вигравали на виїзді, на відміну від них, але забили у гостьових поєдинках менше на 1 гол і вже не зможуть покращити результат. Тож рахунок 3:4 виявився стратегічно важливий. Скажімо, поразка 2:3 виводила би вже Копенгаген вперед при рівності всіх інших попередніх показників.

5. Динамо просто потрібно переграти Лугано з різницею хоча б у 2 голи, тоді можна не оглядатися на сусідній матч – друге місце нікуди не дінеться. Ну, як просто. Такого за попередні 10 матчів цієї групи не робив ніхто, а кияни втратили на 6-й тур капітана та ще 2-х фактично незамінних в останні місяці гравців основного складу.

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