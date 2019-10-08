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Самбрано поскаржився на відсутність ігрової практики в Динамо

21:05 794 Читать на русском
Самбрано поскаржився на відсутність ігрової практики в Динамо
Карлос Самбрано / ФК Динамо Київ

Центральний захисник збірної Перу Карлос Самбрано висловив місцевим журналістам стурбованість недостатньої кількістю ігрового часу на футбольному полі у складі київського Динамо.

"Я прекрасно себе почуваю фізично. Єдина неприємна річ – це мала кількість ігрової практики у моїй клубній команді.

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Але збірна – це інша історія і інша мотивація. Отримаю я хвилину часу або дев'яносто хвилин, я повинен максимально використовувати їх", – заявив Самбрано виданню Depor.com.

До слова, 12 і 16 жовтня збірна Перу проведе дві товариські зустрічі проти Уругваю. Перший матч команда Самбрано проведе в гостях, а потім прийме опонента у рідних стінах.

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