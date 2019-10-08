Самбрано посетовал на отсутствие игровой практики в Динамо

Центральный защитник сборной Перу Карлос Самбрано выразил местным журналистам обеспокоенность недостаточным количеством игрового времени на футбольном поле в составе киевского Динамо.

"Я прекрасно себя чувствую физически. Единственная неприятная вещь – это малое количество игровой практики в моей клубной команде.

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Но сборная – это другая история и другая мотивация. Получу ли я минуту времени или девяносто минут, я должен максимально использовать их", – заявил Самбрано изданию Depor.com.

К слову, 12 и 16 октября сборная Перу проведет две товарищеские встречи против Уругвая. Первый матч команда Самбрано проведет в гостях, а затем примет оппонента в родных стенах.

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