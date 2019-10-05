Динамо уклало контракт із Самбрано на 5 років без мого відома, – Хацкевич

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, як відбувались трансфери за часів його перебування у клубі.

"Рішення узгоджував я. Можливо, крім Самбрано. Подзвонив мені Ігор Суркіс, сказав, що є можливість його підписати. Я подивився його статистику. Він приїхав у Марбелью, але був не готовий. Я запропонував залишити його до літа. За півтора місяця приведемо його до ладу і будемо дивитися.

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Але з ним уклали контракт на 5 років. Ось це для мене було несподіванкою. Він міг на той момент скласти конкуренцію тому ж Євгену Хачеріді, Микиті Бурді. Але не було часу його готувати. Крім того, після приїзду до Києва життя його теж затягло. Він такий хлопець. У всіх інших трансферах було слово за мною", – сказав Хацкевич у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, минулий сезон Самбрано провів в оренді за швейцарський Базель, а цього літа повернувся у склад київської команди.

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