"Скоро це станеться зі мною", – Самбрано відреагував на чутки про відхід з Динамо

Захисник Динамо Карлос Самбрано залишив табір команди та прилетів на батьківщину в Перу.

30-річний Карлос Самбрано, права на якого належить Динамо, вже вирушив у відпустку. Захисник прибув у Ліму – столицю Перу. На заклики фанатів приєднатися до місцевої команди Альянса Ліма Самбрано відповів ствердно.

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"Скоро це станеться зі мною. Як би не склалося, але я в захваті. Цей клуб завжди цікавився мною, скоро все повинно вирішитися", – цитує перуанця Elbocon.

Цікаво, що раніше вже вже була інформація про інтерес даного клубу до захисника.

Самбрано перейшов у Динамо на початку 2018 року на правах вільного агента, але досі примудрився не зіграти жодного офіційного матчу за першу команду. Сезон 2018/19 перуанець провів на правах оренди у Базелі.

Зауважимо, контракт Самбрано з Динамо чинний ще 2 роки.

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