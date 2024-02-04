Салернітана втримала нічию з Торіно, перервавши серію поразок – для виживання в Серії А цього замало
В рамках програми дня у 23-му турі італійської Серії А заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 23-й тур
Торіно – Салернітана – 0:0
Наполі – Верона – початок о 16:00
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Салернітана перервала 4-матчеву серію поразок, але від цього "гранатовим" не легше. Команда розписала нічию з Торіно, залишившись на дні турнірної таблиці – до рятівної 17-ї позиції бракує п'яти очок. З іншого боку, при статистиці ударів 13:3 на користь туринців (0,89 vs 0,1 за xG), підсумковий рахунок 0:0 може вважатись успіхом для Салерно.
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