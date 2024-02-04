В рамках программы дня в 23-м туре итальянской Серии А запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 23-й тур

Торино – Салернитана – 0:0

Наполи – Верона – начало в 16:00

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Салернитана прервала 4-матчевую серию поражений, но от этого "гранатовым" не легче. Команда расписала ничью с Торино, оставшись на дне турнирной таблицы – до спасительной 17-й позиции не хватает пяти очков. С другой стороны, при статистике ударов 13:3 в пользу туринцев (0,89 vs 0,1 по xG), итоговый счёт 0:0 может считаться успехом для Салерно.

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