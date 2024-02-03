Фрозіноне і Мілан зіграли 3 лютого в 23-му турі Серії А (2:3). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Фрозіноне – Мілан, стартував о 19:00 за київським часом. Мілан востаннє програвав у чемпіонаті Італії ще 9 грудня. Безпрограшна серія "россонері" налічувала 7 поєдинків. У минулому турі підопічні Стефано Піолі втратили очки з Болоньєю, після чого одразу з'явилася інформація про буцімто домовленість клубу з Антоніо Конте, який очолить Мілан по завершенні сезону. На фоні цих чуток "россонері" прибули до Фрозіноне на матч проти борця за виживання.

І доволі швидко вийшли вперед, реалізувавши перший же момент. На 17-й хвилині Олів'є Жиру ударом головою відкрив рахунок. Французький нападник виграв верхову боротьбу та пробив у ближній кут – 11-й гол Жиру в поточному чемпіонаті Італії. Асист в активі Рафи Леау.

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Фрозіноне блискавично отримав шанс відігратися. На 22-й хвилині м'яч влучив у руку Леау – арбітр призначив 11-метровий у ворота гостей. Суле з пенальті переграв Майка Меньяна, зрівнявши рахунок. Цей результат протримався до кінця першого тайму, хоча Мілан міг знову вийти вперед – Тураті врятував Фрозіноне після прострілу Леау і рикошету.

По перерві підопічні Ді Франческо вийшли вперед. На 65-й хвилині капітан Фрозіноне Лука Мадзітеллі шокував Мілан, пробивши повз Меньяна з гострого кута. У третьому матчі поспіль команда Піолі пропускає два м'ячі.

"Россонері" оговталися і відповіли на 72-й хвилині. Олів'є Жиру до забитого м'яча додав і гольову передачу. Француз відгукнувся на подачу і скинув вздовж лінії воротарського, де Габбіа буквально заніс м'яч у сітку. Перший гол 24-річного захисника у Серії А.

А на 81-й гості святкували третій забитий м'яч. Лука Йовіч, який вийшов на заміну буквально хвилину тому, підстеріг відскок м'яча від захисника, і з розвороту вразив нижній кут. 2:3 – Мілан перевернув гру і здобув надскладну виїзну перемогу, хоча до якості гри залишається багато питань.

Команда Стефано Піолі набрала 49 очок і наблизилася до Ювентуса з Інтером, які в неділю зіграють очний матч. Фрозіноне залишився на 14-й позиції – 23 бали.