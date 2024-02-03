Чемпіонат Італії, 23 тур

Емполі – Дженоа – 0:0

Вилучення: Де Вінтер, 90+2 (Дженоа)

Удінезе – Монца – 0:0

Болонья – Сассуоло – початок о 21:45

Матч, як і онлайн-трансляція Емполі – Дженоа, стартував о 16:00 за Києвом. Із перших хвилин вийшов тільки один українець – Віктор Коваленко розпочав у запасі Емполі, вперше потрапивши до заявки у 2024 році. А от Руслан Маліновський опинився у стартовому складі "грифонів". Днями півзахисник збірної України став повноправним гравцем Дженоа – генуезький клуб достроково викупив у Марселя права на Руслана Маліновського.

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Старт гри був за Емполі, проте жоден із кількох ударів тосканців по воротах Мартінеса не досяг мети. Посеред тайму Маліновський отримав болісний удар у грудну клітку, але зумів продовжити гру. На 26-й хвилині Дженоа забила після розіграшу кутового (Сабеллі заштовхав м'яч у ворота), однак арбітр одразу скасував гол через офсайд. Згодом Маліновський знову отримав від суперника, залишившись лежати на газоні. Арбітр знову промовчав. У підсумку, голів до перерви так і не було, а на другий тайм Маліновський вже не вийшов. Схоже, саме через пошкодження.

На старті другого тайму стійка врятувала Дженоа після удару Какаче в ближній кут. Віктор Коваленко вийшов на 71-й хвилині – перший матч українця з 30 грудня. Майже тут же ледь не забила Дженоа. Після удару Спенса капітан Емполі Луперто виніс м'яч з лінії воріт. Господарі відповіли ударом Дестро п'ятою – в руки Мартінесу.

"Грифони" догравали у меншості після вилучення Де Вінтера, однак Емполі не встиг скористатися чисельною перевагою. У підсумку, 0:0 – Дженоа довела безпрограшну серію до 8-ми матчів. Підопічні Альберто Джилардіно набрали 29 очок і посідають 11 місце Серії А. Емполі теж продовжив серію без поразок, яка налічує вже три поєдинки. Попри це, тосканці все ще передостанні – 18 очок і найгірша атака Серії А (тільки 15 забитих голів).

У ще одному матчі Удінезе на порожньому стадіоні (покарання за расизм у грі з Міланом) приймав Монцу. Фріульці повністю переважали у першому таймі (11 ударів проти 0 у суперника), але забити бодай раз так і не змогли. По перерві нічого не змінилося – Удінезе продовжував тиснути, і за весь матч завдав 21 удар по воротах Монци. Забити так і не зміг. Гості завершили гру з тільки трьома ударами по воротах. Кого більше влаштував підсумковий результат 0:0 – питання риторичне.

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