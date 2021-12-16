Салернітана може попрощатися з елітним дивізіоном Італії ще посеред сезону.

У кінці року серйозно постане питання про виключення "морських коників" із Серії А, інформує ANSA.

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Як відомо, Салернітана належить компаніям сина та зятя президента Лаціо – Клаудіо Лотіто. Ще влітку ліга звернула увагу на цей конфлікт інтересів і зобов'язала новачка Серії А шукати нового власника. Салернітані дали час до кінця року, але наразі продажем навіть не пахне. Якщо за 2 тижні ситуація не зміниться, то клуб матиме проблеми у розпал сезону.

Зауважимо, що Салернітана виглядає безнадійно і на футбольному полі – всього 8 очок та остання сходинка чемпіонату. Нещодавно "морські коники" вилетіли ще й з Кубка Італії, подарувавши Андрію Шевченку дебютну перемогу на чолі Дженоа.

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