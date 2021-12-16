Салернитана рискует быть силой исключенной из Серии А – первая жертва Шевченко до сих пор не лишилась незаконных связей
Салернитана может проститься с элитным дивизионом Италии еще в середине сезона.
В конце года серьезно встанет вопрос об исключении "морских коньков" из Серии А, информирует ANSA.
Шевченко лично пытается устроить трансфер игрока Милана – Мальдини готов помочь давнему товарищу
Как известно, Салернитана принадлежит компаниям сына и зятя президента Лацио – Клаудио Лотито. Еще летом лига обратила внимание на этот конфликт интересов и обязала новичка Серии А искать нового хозяина. Салернитане дали время до конца года, но пока продажей даже не пахнет. Если через 2 недели ситуация не изменится, то клуб будет иметь проблемы в разгар сезона.
Заметим, что Салернитана выглядит безнадежно и на футбольном поле – всего 8 очков и последняя строчка чемпионата. Недавно "морские коньки" вылетели еще из Кубка Италии, подарив Андрею Шевченко дебютную победу во главе Дженоа.
"Ювентус по уши увяз в дерьме": новый громкий скандал в Италии – Дженоа и другие клубы рискуют оказаться под следствием