Салернитана может проститься с элитным дивизионом Италии еще в середине сезона.

В конце года серьезно встанет вопрос об исключении "морских коньков" из Серии А, информирует ANSA.

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Как известно, Салернитана принадлежит компаниям сына и зятя президента Лацио – Клаудио Лотито. Еще летом лига обратила внимание на этот конфликт интересов и обязала новичка Серии А искать нового хозяина. Салернитане дали время до конца года, но пока продажей даже не пахнет. Если через 2 недели ситуация не изменится, то клуб будет иметь проблемы в разгар сезона.

Заметим, что Салернитана выглядит безнадежно и на футбольном поле – всего 8 очков и последняя строчка чемпионата. Недавно "морские коньки" вылетели еще из Кубка Италии, подарив Андрею Шевченко дебютную победу во главе Дженоа.

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