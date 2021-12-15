Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко використовує свої зв'язки для роботи на трансферному ринку.

Українець особисто бере участь у переговорах щодо переходу вінгера Мілана Саму Кастільєхо, повідомляє Calciomercato.

"Це ковток свіжого повітря": Шевченко – про першу перемогу з Дженоа і трансферні плани

"Россонері" не надто розраховують на 26-річного іспанця, тому можуть відпустити його в інший клуб. Андрій Шевченко вже контактував з Паоло Мальдіні. Технічний директор Мілана готовий допомогти давньому товаришу, разом з яким здобув купу перемог на футбольному полі.

Додамо, що у поточному сезоні Кастільєхо награв лише 110 хвилин і відзначився 2 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його у 5,5 млн євро.

Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії