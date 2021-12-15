Шевченко особисто намагається влаштувати трансфер гравця Мілана – Мальдіні готовий допомогти давньому товаришу
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко використовує свої зв'язки для роботи на трансферному ринку.
Українець особисто бере участь у переговорах щодо переходу вінгера Мілана Саму Кастільєхо, повідомляє Calciomercato.
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"Россонері" не надто розраховують на 26-річного іспанця, тому можуть відпустити його в інший клуб. Андрій Шевченко вже контактував з Паоло Мальдіні. Технічний директор Мілана готовий допомогти давньому товаришу, разом з яким здобув купу перемог на футбольному полі.
Додамо, що у поточному сезоні Кастільєхо награв лише 110 хвилин і відзначився 2 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його у 5,5 млн євро.
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