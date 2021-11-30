У Серії А розгоряється найбільший скандал з моменту знаменитого Кальчополі-2006. "Футбол 24" – про нову резонансну справу, яка може мати гучні наслідки.

Днями італійська прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Ювентуса. Правоохоронні органи підозрюють керівництво "Старої синьйори" у багатомільйонному відмиванні коштів. Серед фігурантів справи – Андреа Аньєллі, Павел Недвед, колишній спортивний директор клубу Фабіо Паратічі та ще кілька функціонерів. У офісах Ювентуса вже провели обшук та вилучили низку документів, а саму справу порівнюють з Кальчополі 2006 року, коли туринський клуб позбавили двох Скудетто і відправили в Серію Б за організацію договірних матчів та вплив на роботу арбітрів.

Тоді, окрім Ювентуса, покарання отримали й інші клуби – Реджина, Мілан, Лаціо та Інтер, але саме санкції стосовно туринців були найсуворішими. Минуло 15 років, і італійський футбол опинився на порозі нового гучного скандалу. Як і тоді, головним фігурантом справи є рекордсмен Серії А за кількістю чемпіонських титулів. Проте в ході розслідування під підозру потрапили й інші клуби, стверджує La Repubblica.

Прокуратура зацікавилася фінансовою діяльністю Ювентуса за останні 3 роки, а керівництво клубу підозрюють у фальсифікації фінансової звітності та відмиванні грошей з метою завищення доходів. Якраз влітку 2018-го Юве підписав Кріштіану Роналду з Реала за 100 млн євро – відповідно, щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей, клуб повинен був збалансувати витрати.

За останні 3 роки Ювентус "на папері" заробив на трансферах 282 млн євро – саме це спричинило головну підозру в правоохоронців, адже чимало переходів за участю туринського клубу викликають питання. У останній день осені, 30 листопада, італійські ЗМІ повідомили про можливу наявність у "б'янконері" колег по нещастю. Принаймні, прокуратура Федерації футболу Італії вже заявила про "хвору систему", перехопивши в період з липня по вересень 2021-го низку розмов між керівниками клубів. Слідчі запевняють, що мають чимало доказів підтвердження вини багатьох клубів. "Результати розслідування змусять тремтіти багатьох – не лише Ювентус, – йдеться в матеріалі La Repubblica.

"Нинішній Ювентус нагадує автомобіль, який заглох. Клуб по вуха загруз у цьому лайні". "Гіршим від цього є лише Кальчополі", – це лише уривки з телефонних розмов, які опинилися в розпорядженні правоохоронців.

Слідчі підозрюють туринський клуб у здійсненні низки трансферів на суму, яка явно не відповідає рівню футболістів. У трансферних махінаціях можуть офіційно звинуватити ще кілька клубів – Наполі, Сампдорію, Інтер та Аталанту, які начебто теж фальсифікували реальний рівень доходів від трансферів.

При цьому саме Дженоа, яку нещодавно очолив Андрій Шевченко, ризикує стати одним із головних підозрюваних. Наприклад, сума загальних угод Ювентуса з "грифонами" впродовж останніх років склала близько 123-х млн євро, але на банківський рахунок клубів надійшло приблизно 25 мільйонів. Залишок перекривався за допомогою регулярних оренд та обмінів гравцями сумнівного рівня. Приблизно за такою ж схемою генуезці працювали із Інтером – впродовж останніх років завдяки кільком переходам одних і тих же футболістів (зазвичай – маловідомих) на загальну суму майже 80 млн євро. З них тільки 5 млн опинилися на рахунках клубів.

Всього ж підозру прокуратури викликали 42 трансфери. Серед них – Маттіа Перін, Лука Дзаннімакія (загальні трансферні операції обох потягнули на 74 млн євро), Андреа Пінамонті, Жоау Канселу, Данілу, Артур, Міралем П'яніч, Мойзе Кін, Еміль Аудеро і Крістіан Ромеро. Останній влітку перейшов у Тоттенхем за 47 млн фунтів, хоча в той же день Аталанта виклала Ювентусу за нього 13,5 млн.

Кількох працівників "Старої синьйори" вже допитали як свідків, але пояснення у головних підозрюваних – Аньєллі, Недведа і Паратічі – наразі не брали. Правоохоронці вивчають документи – зокрема, рахунки щодо трансферних операцій, які, на думку слідчих, не відповідають укладеним угодам. Також предметом розслідування стануть комісійні виплати агентам футболістів і потенційний "секретний контракт" Кріштіану Роналду.

Які санкції загрожують Ювентусу? Починаючи від штрафу та зняття очок і закінчуючи навіть виключенням із Серії А та тюремними термінами винним. Але очевидно, що справа затягнеться мінімум на кілька місяців. У таборі "Старої синьйори" наразі не панікують і заявляють про повну співпрацю зі слідством, а також підкреслюють впевненість у своїй невинуватості.

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