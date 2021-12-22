Удінезе (біло-чорні) – Удінезе (бірюзові) – 1:4

Удінезе (біло-чорні): Сільвестрі (Сантурро); Перес, Нуйтінк, Самір; Моліна, Самарджіч, Джаджало, Макенго, Форестьєрі; Саксес, Деулофеу.



Удінезе (бірюзові): Паделлі (Карнелос); Бекао, Де Майо, Зігелаар; Соппі, Арслан, Волес, Несторовські, Удогі; Пуссетто, Бету.

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Місцеве управління охорони здоров'я не випустило Салернітану з регіону через спалах коронавірусу в команді. Водночас Серія А офіційно матч не скасувала. Удінезе прибув на домашній стадіон. Арбітр зустрічі Джакомо Камплоне зачекав регламентовані 45 хвилин і завершив "матч". Тепер на Салернітану чекає технічна поразка за неявку, але вже були випадки, коли дисциплінарні органи змушували таки зіграти матч.

Натомість Удінезе вирішив не втрачати можливості й провів тренувальний поєдинок. Футболістів "зебр" поділили на приблизно рівні за силою склади, але перемогу здобула команда, яка грала у бірюзовій формі.

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