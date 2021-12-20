Звітний поєдинок мав відбутися 9 грудня, але Тоттенхем відмовився грати через спалах коронавірусу в команді. УЄФА намагався організувати матч у нову дату, але клубам не вдалося досягти консенсусу.

Тоттенхем – Ліверпуль: Клопп провально ризикнув і відпустив Сіті, Кейн вкрав сенсацію, Аліссон занадто повірив у себе

Відтак, доля поєдинку залежала від рішення КДК УЄФА. Він прогнозовано постановив зарахувати Тоттенхему технічну поразку з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт організації.

Таким чином, турнірна таблиця у групі G набула остаточного вигляду. Ренн і так нічим не ризикував, адже заздалегідь забронював за собою перше місце у квартеті. А от для Тоттенхема рішення УЄФА означає припинення участі у єврокубковому сезоні. Вітесс залишився другим і в 1/16 Ліги конференцій зіграє проти віденського Рапіда.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій – всі пари 1/16 фіналу