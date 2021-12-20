Тоттенхем офіційно вилетів із єврокубків – УЄФА ухвалив рішення щодо незіграного матчу проти Ренна
Переможець матчу 6-го туру групового етапу Ліги конференцій Тоттенхем – Ренн визначився у кабінетах.
Звітний поєдинок мав відбутися 9 грудня, але Тоттенхем відмовився грати через спалах коронавірусу в команді. УЄФА намагався організувати матч у нову дату, але клубам не вдалося досягти консенсусу.
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Відтак, доля поєдинку залежала від рішення КДК УЄФА. Він прогнозовано постановив зарахувати Тоттенхему технічну поразку з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт організації.
Таким чином, турнірна таблиця у групі G набула остаточного вигляду. Ренн і так нічим не ризикував, адже заздалегідь забронював за собою перше місце у квартеті. А от для Тоттенхема рішення УЄФА означає припинення участі у єврокубковому сезоні. Вітесс залишився другим і в 1/16 Ліги конференцій зіграє проти віденського Рапіда.
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