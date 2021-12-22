Удинезе (бело-черные) – Удинезе (бирюзовые) – 1:4

Удинезе (бело-черные): Сильвестри (Сантурро); Перес, Нуйтинк, Самир; Молина, Самарджич, Джаджало, Макенго, Форестьери; Саксес, Деулофеу.

Удинезе (бирюзовые): Паделли (Карнелос); Бекао, Де Майо, Зигелаар; Соппи, Арслан, Уолес, Несторовски, Удоги; Пуссетто, Бету.

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Местное управление здравоохранения не выпустило Салернитану из региона из-за вспышки коронавируса в команде. В то же время, Серия А официально матч не отменила. Удинезе прибыл на домашний стадион. Арбитр встречи Джакомо Камплоне подождал регламентированные 45 минут и завершил "матч". Теперь Салернитану ждет техническое поражение за неявку, но уже были случаи, когда дисциплинарные органы заставляли таки сыграть матч.

В то же время Удинезе решил не упускать возможности и провел тренировочный поединок. Футболистов "зебр" поделили на примерно равные по силе составы, но победу одержала команда, игравшая в бирюзовой форме.

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