Салернітана мінімально переграла Спецію, емоційно відправивши Рібері на пенсію
Чемпіонат Італії 2022/23, 11-й тур
Салернітана – Спеція – 1:0
Гол: Маццокі, 49
Мілан – Монца – початок о 19:00
Фіорентина – Інтер – початок о 21:45
Спеція не знала перемог у трьох матчах Серії А поспіль, тож у виїзному поєдинку проти Салернітани нічия їх не влаштовувала. Віктор Коваленко через травму залишився поза заявкою гостей, одне не тільки він пропускав зустріч. В заявку господарі не потрапив Франк Рібері – француз оголосив про завершення ігрової кар'єри й емоційно попрощався з трибунами, не стримавши сліз.
Рібері офіційно оголосив про завершення кар'єри
Franck Ribery entre lágrimas en la previa del Salernitana-Spezia tras anunciar su retirada.— Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) October 22, 2022
Cuelga las botas un luchador. pic.twitter.com/7ALDpEF2qS
У досить рівній грі господарі виявились значно гострішими. Щонайголовніше, підопічні Давіде Ніколи змогли конвертувати цю перевагу в гол – це Маццокі на початку другого тайму ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку з-за меж штрафного. Більше Салернітана не забивала, однак Спеція так і не змогла відігратись. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди з Кампанії.