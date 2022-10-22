Спеція у виїзному поєдинку проти Салернітани не змогла зачепитись за очки (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 11-й тур

Салернітана – Спеція – 1:0

Гол: Маццокі, 49

Мілан – Монца – початок о 19:00

Фіорентина – Інтер – початок о 21:45

Спеція не знала перемог у трьох матчах Серії А поспіль, тож у виїзному поєдинку проти Салернітани нічия їх не влаштовувала. Віктор Коваленко через травму залишився поза заявкою гостей, одне не тільки він пропускав зустріч. В заявку господарі не потрапив Франк Рібері – француз оголосив про завершення ігрової кар'єри й емоційно попрощався з трибунами, не стримавши сліз.

Рібері офіційно оголосив про завершення кар'єри

Franck Ribery entre lágrimas en la previa del Salernitana-Spezia tras anunciar su retirada.



Cuelga las botas un luchador. pic.twitter.com/7ALDpEF2qS — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) October 22, 2022

У досить рівній грі господарі виявились значно гострішими. Щонайголовніше, підопічні Давіде Ніколи змогли конвертувати цю перевагу в гол – це Маццокі на початку другого тайму ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку з-за меж штрафного. Більше Салернітана не забивала, однак Спеція так і не змогла відігратись. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди з Кампанії.

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