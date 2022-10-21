Нещодавно з'явилася інформація, що 39-річний француз через проблеми зі здоров'ям не зможе допрацювати свій контракт із Салернітаною, за яку в поточному сезоні зіграв 2 матчі. У підсумку, 21 жовтня Франк Рібері таки офіційно ухвалив рішення завершити професіональну кар'єру.

Рібері змушений завершувати кар'єру гравця – зірковому ветерану вже підготували нову роботу

"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене – ні. Дякую всім за цю чудову пригоду", – написав Рібері у Twitter, додавши відео пам'ятних епізодів своєї кар'єри.

Упродовж кар'єри хавбек захищав кольори Булоні, Бреста, Метца, Галатасарая, Марселя, Баварії, Фіорентини та Салернітани. Усі 12 своїх титулів виграв з мюнхенцями – серед них перемога в ЛЧ 2012/13. У тому ж році Рібері визнали найкращим гравцем УЄФА та внесли до трійки фіналістів "Золотого м'яча", який дістався Кріштіану Роналду.

За збірну Франції Франк дебютував у 2006 році та став фіналістом чеміонату світу. Загалом у футболці національної команди Рібері зіграв 81 поєдинок, забив 16 голів.