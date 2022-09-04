"Чому Динамо у другому матчі поспіль пропускає три м'ячі? В мене навіть немає слів. Якийсь такий нефарт, так легко пропускаємо. Це складно, бо ми готувалися до цієї гри, як і до інших матчів. Але легко пропускали голи, після чого було важко відігруватися. З Зорею ми боролися до останньої хвилини, але не пощастило.

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Поразки від СК Дніпро-1 та Зорі – конкурентів Динамо – це такий собі подвійний удар. Але я думаю, що ми витримаємо ці удари та пройдемо ці негаразди. Зараз у нас буде Ліга Європи. Це інший турнір, але будемо налаштовуватися. Фенербахче? Нам не страшно, ми вже грали з ними. Динамо фізично готове, але легко пропускаємо голи. Напевно, морально підсіли. У нас ще є 4 дні, підготуємося.

У чому головна причина невдач Динамо? В мене навіть немає відповіді на це питання. Просто якийсь нефарт", – сказав Бущан у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо в чемпіонаті України зазнало другої поспіль поразки (цього разу від Зорі 2:3) і посідає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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