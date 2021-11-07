"Я попереджав, що не можна Динамо грати у такий оборонний футбол. Така команда має постійно нагнітати, тиснути. За класом Ворскла поступається, але вміє проводити хороші контратаки. Кияни забили наприкінці матчу, але це вже таке…

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Іспанці після київського поєдинку мене питали: проти кого ми грали, що це за команда, яка думає лише про захист і практично не думає про те, щоб перейти середину поля? І скажіть мені, чи є у Динамо нападники? Вітінью ще не доріс до ролі основного форварда. Інших, таке враження, просто немає... Гармаш? Він класний хавбек, але не нападник. Але важливіше інше: хтось повинен заводити команду? Де лідери Динамо?

Чи можуть кияни скаржитись на невезіння? Невезіння – це коли маєш 10 моментів і забиваєш лише два м'ячі. А проти Ворскли динамівці створили два-три моменти – це слабкість. Просто тримати м'яч – це не гарантія перемоги. Максимов з Ворсклою просто спіймав киян на помилках.

Щодо пенальті... Можна трактувати, як завгодно. Але дотик у штрафному був. Арбітр міг і не поставити цей стандарт. Пенальті, безумовно, підвів риску під грою. Далі були лише спроби Динамо забити бодай один м'яч", – сказав Саленко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Динамо поступилось Ворсклі, зазнавши першої поразки в чемпіонаті.

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