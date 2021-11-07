"Я предупреждал, что нельзя Динамо играть в такой оборонный футбол. Такая команда должна постоянно нагнетать, давить. По классу Ворскла уступает, но умеет проводить хорошие контратаки. Киевляне забили в конце матча, но это уже…

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Испанцы после киевского поединка меня спрашивали: против кого мы играли, что это за команда, которая думает о защите и практически не думает о том, чтобы перейти середину поля? И скажите мне, есть ли у Динамо нападающие? Витиньо еще не дорос до роли основного форварда. Других, такое впечатление, просто нет... Гармаш? Он классный хавбек, но не нападающий. Но важнее другое: кто должен заводить команду? Где лидеры Динамо?

Могут ли киевляне жаловаться на невезение? Невезение – это когда имеешь 10 моментов и забиваешь всего два мяча. А против Ворсклы динамовцы создали два-три момента – это слабость. Просто держать мяч – это не гарантия победы. Максимов с Ворсклой просто поймал киевлян на ошибках.

Что касается пенальти... Можно трактовать как угодно. Но касание в штрафной было. Арбитр мог и не поставить этот стандарт. Пенальти, безусловно, подвел черту под игрой. Дальше были только попытки Динамо забить хотя бы один мяч", – сказал Саленко в комментарии FootBoom.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Динамо уступило Ворскле, потерпев первое поражение в чемпионате.

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