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Саленко пояснив, чому Шевченко конфліктував з Ріанчо у збірній України

1 листопада 19:17 1876 Читать на русском
Саленко пояснив, чому Шевченко конфліктував з Ріанчо у збірній України
Андрій Шевченко та Рауль Ріанчо / Фото ФФУ

Екс-нападник київського Динамо Олег Саленко прокоментував інформацію про минулий конфлікт головного тренера збірної України Андрія Шевченка з Раулем Ріанчо, який був асистентом наставника.

"Ріанчо завжди прагнув все робити сам. Хотів усіма командувати і керувати, хоча головним тренером є Шевченко. В результаті чого і стався конфлікт інтересів. Пішов такий ось розбаланс.

Шевченко конфліктував із Ріанчо у збірній України, – ЗМІ

Ріанчо хотів, щоб гравці тренувалися за його методиками. В результаті ФФУ встала на сторону Шеви. Іспанця взяли, щоб він на перших порах допоміг освоїтися Шевченку. Досвіду в Ріанчо було побільше.

Коли Шева вже адаптувався до нової ролі, нотації іспанця вже виявилися не потрібні. Є ж головний тренер, все повинно бути підпорядковане його вимогам.

Але у Ріанчо чомусь було своє бачення ситуації. Іспанець завжди прагнув стати першим тренером. Що ж, нехай тепер покаже себе в Спартаку. Дорвався", – цитує Саленка видання sport-express.

Нагадаємо, Рауль Ріанчо став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера московського Спартака.

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Теги
Україна Україна Збірна України Олег Саленко Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Андрій Шевченко Андрій Шевченко Спартак Москва Спартак Москва
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