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Леоненко: Ріанчо – "пустишка", як і Сергій Ребров, іспанець ненадовго затримається в Спартаку

22 жовтня 22:04 3409 Читать на русском
Леоненко: Ріанчо – "пустишка", як і Сергій Ребров, іспанець ненадовго затримається в Спартаку
Рауль Ріанчо та Сергій Ребров / Фото ФК Динамо

Футбольний експерт Віктор Леоненко не добирав слів, коментуючи призначення екс-асистента Сергія Реброва Рауля Ріанчо виконувачем обов'язків головного тренера Спартака.

"Слава богу, з Ріанчо не працював. Що про нього сказати? Пустишка, як і Сергій Ребров. Хоча, Спартаку він може і підійти – Спартак ж типу як Барселона грає.

Ріанчо – про своє призначення наставником Спартака: У мене немає ніяких емоцій

Я пам'ятаю нормальний Спартак, а хто такий цей Каррера, взагалі не знаю. По суті, він повторив шлях Реброва. Той виграв з Динамо чемпіонат, тому що через всі ці події кияни багато ігор провели вдома. Ріанчо йому допомагав. Він така людина, яка – не говоритиму це погане слово... Він був в Рубіні, ще десь. І всюди були провали.

Динамо як грало? Бий вперед і біжи – чисто олені. Спартак, який я пам'ятаю, намагався контролювати м'яч. Не знаю, що там зараз. Якщо Ріанчо "в.о.", то, напевно, надовго не залишиться. З чим і вітаю спартаківських уболівальників. Асистент тренера так себе не веде. Він бігав постійно уздовж бровки, підказував, кричав. Навіщо в команді другий головний тренер?", – цитує Лоненка видання Sport24.

Нагадаємо, колишній асистент Сергія Реброва у київському Динамо очолив Спартак після відставки Массімо Каррери, якого звільнило керівництво московського клубу через незадовільні результати команди.

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Теги
Росія Спартак Москва Спартак Москва Сергій Ребров Сергій Ребров Віктор Леоненко Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Массімо Каррера Массімо Каррера
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