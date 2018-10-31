Шевченко конфліктував із Ріанчо у збірній України, – ЗМІ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко побив горщики із Раулем Ріанчо під час роботи іспанця у тренерському штабі "синьо-жовтих".

Ведучі шоу "ТаТоТаке" повідомили, що наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко посварився із асистентом Раулем Ріанчо, коли той працював у національній команді.

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Зазначається, що причиною конфлікту стало те, що наприкінці квалфікації до ЧС-2018 року Ріанчо, який займався тренувальним процесом у збірній України, почав розповідати гравцям, як їм правильно грати. Це, очевидно, не сподобалось головному тренеру і між ними виник конфлікт.

Після цього Ріано покинув тренерський штаб "синьо-жовтих" та приєднався до лав московського Спартака, який він зараз очолює після звільнення з московскої команди Массімо Каррери.

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