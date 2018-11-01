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Саленко объяснил, почему Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины

19:17 239 Читати українською
Саленко объяснил, почему Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины
Андрей Шевченко и Рауль Рианчо / Фото ФФУ

Экс-нападающий киевского Динамо Олег Саленко прокомментировал информацию о раннем конфликте главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с Раулем Рианчо, который был ассистентом наставника.

"Рианчо всегда стремился все делать сам. Хотел всеми командовать и управлять, хотя главным тренером является Шевченко. В результате чего и произошел конфликт интересов. Пошел такой вот разбаланс.

Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины, – СМИ

Рианчо хотел, чтобы игроки тренировались по его методикам. В результате ФФУ встала на сторону Шевы. Испанца взяли, чтобы он на первых порах помог освоиться Шевченко. Опыта в Рианчо было побольше.

Когда Шева уже адаптировался к новой роли, нотации испанца уже оказались не нужны. Есть же главный тренер, все должно быть подчинено его требованиям.

Но в Рианчо то было свое видение ситуации. Испанец всегда стремился стать первым тренером. Что ж, пусть теперь покажет себя в Спартаке. Дорвался", – цитирует Саленко издание sport-express.

Напомним, Рауль Рианчо стал временно исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.

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Олег Саленко Рауль Рианчо Рауль Рианчо Андрей Шевченко Андрей Шевченко Спартак Москва Спартак Москва Украина Украина Сборная Украины
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