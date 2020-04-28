Саленко виділив найбільшого таланта Динамо

Колишній нападник Динамо Олег Саленко дав оцінку нинішній молоді київського клубу.

"Кого б виділив з нинішнього Динмо? Цітаішвілі. Хоч ще і дитина фактично, але рухається вперед. Намагається загострювати, видно ось цю пристрасть до гри, бажання.

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Дай Бог, щоб і Циганков добився чогось. Досяг якихось висот, щоб ви брали інтерв'ю у нього, а не в мене. Щоб був він цікавіший, ніж я", – цитує Саленка dynamo.kiev.ua.

У поточному сезоні УПЛ Цітаішвілі провів лише три матчі, натомість у Циганкова 21 поєдинок, в яких Віктор відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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