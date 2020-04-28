toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Саленко виділив найбільшого таланта Динамо

28 квітня 12:42 3803 Читать на русском
Саленко виділив найбільшого таланта Динамо
Віктор Циганков та Георгій Цітаішвілі / Фото ФК Динамо

Колишній нападник Динамо Олег Саленко дав оцінку нинішній молоді київського клубу.

"Кого б виділив з нинішнього Динмо? Цітаішвілі. Хоч ще і дитина фактично, але рухається вперед. Намагається загострювати, видно ось цю пристрасть до гри, бажання.

Саленко – про скандал з поліцією: Я ж виріс у Санкт-Петербурзі, тому рідко лаюсь

Дай Бог, щоб і Циганков добився чогось. Досяг якихось висот, щоб ви брали інтерв'ю у нього, а не в мене. Щоб був він цікавіший, ніж я", – цитує Саленка dynamo.kiev.ua.

У поточному сезоні УПЛ Цітаішвілі провів лише три матчі, натомість у Циганкова 21 поєдинок, в яких Віктор відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

Врятувати рядового Цітаішвілі: чотири клуби для вінгера Динамо, який страждає від недовіри тренерського штабу

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3495
Теги
Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Віктор Циганков Віктор Циганков Олег Саленко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук