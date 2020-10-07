Салах заступився за безпритульного і віддав йому 100 фунтів – благородний вчинок зірки Ліверпуля
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вкотре продемонстрував свою людяність.
Єгиптянин став свідком неприємного інциденту на автозаправній станції, який зафіксували камери відеоспостереження. Група чоловіків ображала місцевого безпритульного на ім'я Девід. Салах саме заправляв свій Bentley і не зміг етерпіти такої соціальної несправедливості.
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"Він почув, що ці хлопці говорили мені. Мо підійшов до них і сказав: "Через кілька років на його місці можете опинитися ви". Більше того, потім він просто так віддав мені 100 фунтів. Салах – справжня легенда", – цитує Девіда The Sun.
Додамо, що зірка Ліверпуля ударно розпочав сезон 2020/21 – 5 голів у 6 зіграних поєдинках.
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