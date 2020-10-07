Єгиптянин став свідком неприємного інциденту на автозаправній станції, який зафіксували камери відеоспостереження. Група чоловіків ображала місцевого безпритульного на ім'я Девід. Салах саме заправляв свій Bentley і не зміг етерпіти такої соціальної несправедливості.

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"Він почув, що ці хлопці говорили мені. Мо підійшов до них і сказав: "Через кілька років на його місці можете опинитися ви". Більше того, потім він просто так віддав мені 100 фунтів. Салах – справжня легенда", – цитує Девіда The Sun.

Додамо, що зірка Ліверпуля ударно розпочав сезон 2020/21 – 5 голів у 6 зіграних поєдинках.

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