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Поліція нейтралізувала "банду Салахів" – лідер Ліверпуля мимоволі покривав злочинців

19 травня 23:35 162 Читать на русском
Поліція нейтралізувала "банду Салахів" – лідер Ліверпуля мимоволі покривав злочинців
"Банда Салахів" / Masrawy

Єгипетські правоохоронці затримала зграю грабіжників, які приховували власні обличчя за масками лідера національної збірної та англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Поліція Каїра затримала банду злочинців, яка використовувала маски вінгера "червоних" для приховування особи. Про це повідомляє Goal.

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Озброєне кодло з чотирьох грабіжників влаштувало наліт на магазин у єгипетській столиці. Усі злочинці прикривали обличчя масками Салаха. Побачивши правоохоронців, зловмисники намагалися втекти, але були затримані.

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До слова, Мохамед Салах є головною спортивною зіркою в Єгипті. Він не тільки є лідером національної команди (67 матчів, 41 гол), а й часто рекламує популярні місцеві торгові марки.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Світ Єгипет Єгипет футбольні курйози Мохамед Салах Мохамед Салах
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