Рекордсмен чемпіонатів світу втратив усе майно через Ердогана і працює водієм Uber – сумна історія легендарного форварда

Життя знаменитого турецького нападника Хакана Шукюра дало серйозну тріщину. Легендарний "Босфорський бик" переїхав у США у зв'язку з політичним переслідуванням та змушений був почати все з нуля – від його статків не залишилося і сліду.

Наприкінці 90-х та у першій половині 2000-х ім'я Хакана Шукюра гриміло чи не на весь світ. Грізний нападник був головною ударною силою Галатасарая, який у той час вважався серйозною силою у Європі. Саме "Босфорський бик", як його називають і досі, був лідером стамбульського клубу в сезоні 1999/2000, коли Галатасарай сенсаційно виграв Кубок УЄФА, обігравши у фіналі лондонський Арсенал. Його популярність була настільки великою, що весілля Шукюра турецькі телеканали транслювали у прямому ефірі.

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Клубна кар'єра склалася для Хакана по-різному. Успішні періоди в Галатасараї (8-разовий чемпіон Туреччини, Кубок УЄФА, "Срібний бутс"-1998), провали у Торіно, Інтері, Пармі та Блекберні. Як би не складалися справи форварда у клубах, але у збірній Туреччини "Босфорський бик" завжди демонстрував свій клас. Чемпіонат світу-2002, що проходив на полях Японії та Південної Кореї, став бенефісом Шукюра. Саме тоді він забив у ворота південнокорейців найшвидший гол в історії Мундіалів, ставши рекордсменом турніру. Вже на 11-й секунді нападник вразив ворота суперників – це при тому, що м'яч з центра поля розіграли саме господарі чемпіонату світу!

Хакан Шукюр є рекордсменом збірної Туреччини – 51 гол у 112-ти зіграних матчах. Цікаво, що ювілейний 100-й поєдинок у складі національної команди "Босфорський бик" провів проти збірної України у Києві.

Дійсно, Шукюру є що згадати – приємних моментів у його кар'єрі не бракувало. На жаль, зараз легендарному нападнику тільки і залишається те, що згадувати свій зоряний час, коли він був кумиром мільйонів людей. Кілька років тому Хакан Шукюр змушений був емігрувати у США через політичні переслідування на батьківщині. Футболіст, який завершив кар'єру у 2008 році, у 2011-му пішов у політику та став депутатом турецького парламенту від правлячої Партії справедливості та розвитку, лідером якої був майбутній Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. У 2014 році Ердоган став Президентом Туреччини, що, фактично, вирішило долю Шукюра.

Екс-нападник роком раніше вийшов з партії, мотивуючи це диктатурою та незадоволенням турецького народу її діяльністю. Приблизно в той же час стало відомо про зв’язки Шукюра з мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюленом, який перебував в опозиції до чинної влади. Влітку 2016-го у Туреччині відбулася спроба державного перевороту, яка призвела до загибелі майже 250 людей. Ердоган втримав посаду, а організатором бунту назвав вже вказаного Гюлена, який на той момент мешкав у США. Шукюра звинуватили у причетності до спроби перевороту через його зв'язки з проповідником. "Босфорський бик" змушений був емігрувати у США, а в той же час у Туреччині його батька затримали та запроторили у в'язницю. Щоправда, пізніше все ж змінили покарання на домашній арешт через виявлений рак.

"Життя може докорінно змінитися буквально за декілька миттєвостей. Магазин моєї дружини в Туреччині закидували камінням, моїх дітей ображали на вулицях, а я постійно отримував погрози після кожної заяви. Я змушений був емігрувати", – розповів Шукюр в інтерв'ю Welt.

Зараз я почав працювати водієм Uber та продавати книги, адже у мене не залишилося ніякого майна – Ердоган забрав усе. Все моє майно в Туреччині та інших країнах конфісковане, я залишився без нічого. Ердоган позбавив мене не лише статків, а й свободи, можливості висловити свої думки та працювати.

"Проблеми були не лише в мене – чи не кожен, хто спілкувався зі мною, згодом стикався з фінансовими труднощами в Туреччині. Останні місяці життя там були вкрай складними для мене та моєї родини.

Я намагався займатися бізнесом у Сан-Франциско, відкривши кафе, але його довелося закрити після одного випадку. Один турецький студент зробив зі мною селфі. Коли він повернувся у Туреччину, його телефон перевірили та знайшли це фото. В підсумку він був засуджений до 14-ти місяців ув'язнення, а мене почали переслідувати і тут, у США. До кафе приходило чимало підозрілих людей, які грали Домбру – я змушений був закрити його та переїхати у Вашингтон (пісня під назвою "Домбра" використовувалася Ердоганом у передвиборчій кампанії – прим. "Футбол 24).

Я б хотів попросити в Ердогана лише одного – поверніться до демократії, справедливості та дотримання прав людини. Будьте тим, хто цікавиться проблемами простих людей. Станьте нарешті тим президентом, якого потребує Туреччина", – розповів знаменитий нападник.

Колись він забивав швидкі голи, а тепер 48-річний Хакан Шукюр їде швидко хіба що на Uber вулицями Вашингтона. Високо злетів, але боляче впав – знаменитий турок переконався у цьому на власному прикладі, хоча й не зовсім з власної вини.

"Босфорський бик". Легендарний Хакан Шукюр як найкращий гравець Туреччини