Салах вступился за бездомного и отдал ему 100 фунтов – благородный поступок звезды Ливерпуля
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в очередной раз продемонстрировал свою человечность.
Египтянин стал свидетелем неприятного инцидента на автозаправочной станции, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Группа мужчин оскорбляла местного бездомного по имени Дэвид. Салах как раз заправлял свой Bentley и не смог стерпеть такой социальной несправедливости.
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"Он услышал, что эти ребята говорили мне. Мо подошел к ним и сказал: "Через несколько лет на его месте можете оказаться вы". Более того, потом он просто так отдал мне 100 фунтов. Салах – настоящая легенда", – цитирует Дэвида The Sun.
Добавим, что звезда Ливерпуля ударно начал сезон 2020/21 – 5 голов в 6 сыгранных поединках.
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