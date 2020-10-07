Египтянин стал свидетелем неприятного инцидента на автозаправочной станции, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Группа мужчин оскорбляла местного бездомного по имени Дэвид. Салах как раз заправлял свой Bentley и не смог стерпеть такой социальной несправедливости.

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"Он услышал, что эти ребята говорили мне. Мо подошел к ним и сказал: "Через несколько лет на его месте можете оказаться вы". Более того, потом он просто так отдал мне 100 фунтов. Салах – настоящая легенда", – цитирует Дэвида The Sun.

Добавим, что звезда Ливерпуля ударно начал сезон 2020/21 – 5 голов в 6 сыгранных поединках.

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