Африка, відбір на ЧС-2024

Єгипет – Джибуті – 6:0

Голи: Салах, 17, 22 (п), 48, 69, Мостафа, 73, Трезеге, 89

Єгипет влаштував справжнісіньке знущання з аутсайдера. Головним його автором став Мохамед Салах. Форвард Ліверпуля оформив по дублю в кожному з таймів. Ще по голу забили Мостафа і Трезеге.

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Це був лише перший тур африканського відбору на чемпіонат світу. Єгипту потрібно посідати перше місце в групі з шести команд. Вочевидь, Салах і Ко надзвичайно мотивовані це зробити, адже на ЧС-2022 вони не кваліфікувалися, вилетівши у стикових матчах.