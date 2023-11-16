Салах забив чотири голи – Єгипет почав відбір на ЧС-2026 тенісним погромом
20:04 - Читать на русском
Збірна Єгипту розбила Джибуті (6:0) в рамках кваліфікації на ЧС-2026.
Африка, відбір на ЧС-2024
Єгипет – Джибуті – 6:0
Голи: Салах, 17, 22 (п), 48, 69, Мостафа, 73, Трезеге, 89
Єгипет влаштував справжнісіньке знущання з аутсайдера. Головним його автором став Мохамед Салах. Форвард Ліверпуля оформив по дублю в кожному з таймів. Ще по голу забили Мостафа і Трезеге.
Легіонер Шахтаря дізнався суперників, чемпіон проти бронзового призера: жеребкування груп КАН-2023
Це був лише перший тур африканського відбору на чемпіонат світу. Єгипту потрібно посідати перше місце в групі з шести команд. Вочевидь, Салах і Ко надзвичайно мотивовані це зробити, адже на ЧС-2022 вони не кваліфікувалися, вилетівши у стикових матчах.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter