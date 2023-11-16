Африка, отбор на ЧМ-2024

Египет – Джибути – 6:0

Голы: Салах, 17, 22 (п), 48, 69, Мостафа, 73, Трезеге, 89

Египет устроил самое настоящее издевательство над аутсайдером. Главным его автором стал Мохамед Салах. Форвард Ливерпуля оформил по дублю в каждом из таймов. Еще по голу забили Мостафа и Трезеге.

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Это был первый тур африканского отбора на чемпионат мира. Египту нужно занимать первое место в группе из шести команд. Очевидно, Салах и Ко очень мотивированы это сделать, ведь на ЧМ-2022 они не квалифицировались, вылетев в стыковых матчах.