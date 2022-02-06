"Ніхто не запитує, як вони ставляться до цього. Я не думаю, що це стане проблемою. Обидва проводять успішний турнір. Я допоможу їм. Коли вони повернуться, ми поговоримо і подивимося, чи їм щось потрібно. Це наші хлопці: ми зробимо все, щоб допомогти їм у будь-якій ситуації.

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Салах та Мане – справжні воїни. Вони завжди готові. Вони не турбуються про свята або вихідні. Ніколи не чув, щоб вони питали про це. Тож з ними все дуже просто. Знаю, що їм хочеться грати негайно, але разом із цим треба з'ясувати, наскільки це має сенс. Ви можете собі уявити, що обидва хочуть зіграти проти Лестера, обидва хочуть грати, забивати голи та перемагати з Ліверпулем", – поділився Клопп у коментарі The Guardian.

Нагадаємо, вже сьогодні Салах та Мане зійдуться у фіналі КАН-2022 – Єгипет та Сенегал поборються за трофей найсильнішій африканській збірній. Початок гри о 21:00.

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