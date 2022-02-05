Кубок африканських націй, матч за 3-тє місце

Буркіна-Фасо – Камерун – 3:3 (3:5 в серії пенальті)

Голи: Яго, 24, Онана, 43 (аг), Уатара, 49 – Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88

Схоже, камерунці не надавали особливої ваги цьому матчу. Господарі турніру вийшли без своїх головних бомбардирів – Абубакара (6 голів) і Екамбі (5 голів). Ці ж команди зустрічалися у матчі відкритті, і тоді Камерун переміг 2:1.

Буркіна-Фасо мотивації не бракувало. "Жеребці" мужньо діяли в обороні, а в атаці використовували ледь не кожен момент. На 24-й хвилині Яго відкрив рахунок, вдало зігравши на дальній стійці. Перед відпочинком Камерун сам вигадав собі проблеми, коли Онана відбив простріл Каборе у власні ворота. Бригада арбітрів помилково зафіксувала вихід м'яч за межі поля, проте VAR відновив справедливість – 2:0. У перерві тренер камерунців випустив Абубакара, але відразу це не допомогло. Більше того, Уатара з м'якої подачі Бертрана Траоре оформив 3:0.

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Буркінійці примудрилися розгубити навіть таку перевагу. Надію на камбек дав Бахокен, а потім за справу взявся Абубакар. Найкращий бомбардир КАН хутко забив два м'ячі, зрівнявши рахунок. За третій гол треба подякувати Уедраого, який "гідно" відповів Онана. Кіпер Буркіна-Фасо у високому стрибку налетів на партнера, отримав травму і залишив Абубакару порожні ворота – 3:3!

У матчі за третє місце вирішили обійтись без екстратаймів, тому команди відразу почали бити пенальті. Буркіна-Фасо залишилась із резервним кіпером, оскільки травма Уедраого виявилася серйозною. Вирішальною стала невдача Ібрагіма Туре, який виконував третій удар. Гравець буркінійців пробив слабко і близько до центра, дозволивши Онана реабілітуватися. 5:3 в серії – Камерун залишає вдома бодай бронзові медалі.

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