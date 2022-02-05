Манчестер Сіті та Ліверпуль спробують переманити Сака – клуби мають беззаперечний козир перед Арсеналом
Півзахисник Арсенала Букайо Сака може опинитись у одному з англійських грандів у літнє трансферне вікно.
Сака потрапив до сфери інтересів Манчестер Сіті та Ліверпуля, повідомляє ESPN.
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Перехід залежить результатів Арсенала у поточному сезоні в АПЛ. І "містяни", і "червоні" спробують підписати вінгера збірної Англії, якщо "каноніри" так і не потраплять до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Щоправда, джерело не зазначає, у скільки обійдеться трансфер юної зірки.
До слова, Сака провів 26 матчів за Арсенал у цьому сезоні, у яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.
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