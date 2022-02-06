"Никто не спрашивает, как они относятся к этому. Я не думаю, что это станет проблемой. Оба проводят успешный турнир. Я помогу им. Когда они вернутся, мы поговорим и посмотрим, нужно ли им что-нибудь. Это наши ребята: мы сделаем все, чтобы помочь им в любой ситуации.

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Салах и Мане – настоящие воины. Они всегда готовы. Они не беспокоятся о праздниках или выходных. Никогда не слышал, чтобы они спрашивали об этом. Так что с ними все очень просто. Знаю, что им хочется играть немедленно, но вместе с этим следует выяснить, насколько это имеет смысл. Вы можете представить, что оба хотят сыграть против Лестера, оба хотят играть, забивать голы и побеждать с Ливерпулем», – поделился Клопп в комментарии The Guardian.

Напомним, уже сегодня Салах и Мане сойдутся в финале КАН-2022 – Египет и Сенегал сразятся за трофей сильнейшей африканской сборной. Начало игры в 21:00.

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