Збірна України в рамках 9-го туру кваліфікації відбору на чемпіонату Європи-2024 зіграє з Італією. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Ключовий матч кваліфікації до Євро-2024 між збірними України та Італії пройде у Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. У цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV гру Україна – Італія покажуть місцеві телеканали "Суспільного".

Що потрібно Україні для виходу на Євро-2024

Як і очікувалось, доля другої путівки на Євро-2024 з групи С вирішиться в особистій зустрічі між збірними України та Італії. За очками у нас рівність (по 13 балів), однак "Скуадра" тримається вище завдяки перемозі над "синьо-жовтими" у Мілані. Відповідно, розклад на сьогоднішній поєдинок простий – підопічних Сергія Реброва влаштує тільки перемога над апеннінцями.

Подію охрестили "матчем року", але цей "матч року" може бути не останнім. У випадку нічиєї чи поразки Україна отримає другий шанс на Євро-2024 – через плей-офф Ліги націй. Жеребкування визначить, до якої сітки наша команда потрапить (Шлях А чи Шлях В). Можливі суперники наведені на картинці нижче:

У якому стані Італія підходить до матчу з Україною?

Чинні чемпіони Європи зазнали серйозних кадрових втрат. На вирішальний збір виявився недоступним Тоналі (Ньюкасл), який отримав тривалу дискваліфікацію за ставки. Вже після подання заявки із неї випали голкіпери Мерет (Наполі) і Вікаріо (Тоттенхем), фулбек Калабрія (Мілан), центрбеки Толої (Аталанта) та Бастоні (Інтер) – вони зазнали пошкоджень. Іммобіле (Лаціо) ж взагалі не викликали.

З одного боку, список втрат виглядає масштабно. Особливо це стосується оборони, де травмувався ще й Скальвіні (юнак з Аталанти непогано зіграв проти України в першій зустрічі). Втім, це лишень на перший погляд. Італія має достатньо виконавців у резерві – центр оборони у матчі з македонцями прикривали Ачербі (Інтер) і Гатті (Ювентус), а з Роми терміново викликали Манчіні.

Крім того, на правий фланг оборони повернеться Ді Лоренцо, який відбув дискваліфікацію. Лідер Наполі є одним із ключових футболістів Лучано Спаллеті – і він створив колосальні проблеми для України в Мілані. На всіх інших позиціях втрати не виглядають суттєвими (зокрема, ніхто не загрожував місцю Доннарумми в основі).

Замість травмованих викликали Карнесекі (голікпер Аталанти), Лаццарі (латераль Лаціо) й Манчіні (центрбек Роми)

Кадрові проблеми не завадили італійцям розгромити Північну Македонію (5:2), причому перші три голи забили ще до перерви. Показовим став другий тайм, коли "адзуррі" потребували підсилення – з лавки вийшли Фраттезі (Сассуоло), Ель-Шаараві (Рома), Дзаньйоло (Астон Вілла) й Крістанте (Рома). А потім ще й Скамакка (Вест Хем) з'явився. Словом, чутки про кадрову катастрофу італійців перебільшені.

Італія має системну вразливість

Куди більше питань виникло до гри збірної. Рахунок, звісно, на табло – от тільки в першому таймі Північна Македонія взагалі не боролася, а по перерві на табло майоріли вже 3:2. Причому це сталося без особливих передумов. Один гол балканці забили після класно розіграного стандарту з подачею на праву стійку, а інший став наслідком лонгшоту з рикошетом.

Якщо згадати матч з Україною, то "Скуадра" теж видала ураганний старт, після чого ковтнула гол і пропустила ще кілька хороших атак. Тобто, Італія на рівному місці схильна втрачати контроль над грою. І не можна сказати, що після цього підопічні Лучано Спаллетті повністю повертали цей контроль.

Так, македонців добили наприкінці зустрічі, але моментів не виникало з 55-ї до 90-ї хвилини (за виключенням однієї результативної атаки). Щось схоже трапилось і в матчі з Україною в останній 30-хвилинці. Це дуже добре для "синьо-жовтих", хоча варто відзначити і сумну для нас тенденцію – суперники "адзуррі" в цей період теж нічого не створили.

Із новинок у грі Італії можна відзначити періодичні входження Дімарко з позиції лівого фулбека в центр поля. Раніше такий стиль сповідували на правому фланзі, звідки Ді Лоренцо зміщувався в опорну зону. Це робить "Скуадру" варіативнішою в атаці. Також в очі впадала всюдисущість К'єзи – такої ефективності у Ювентусі в атаці Феде не демонструє і близько.

Ну, і подачі італійцям давалися непогано, а це для оборони збірної України завжди було бідою. Втім, підопічні Лучано Спаллетті у відборі до Євро переїхали тільки невмотивованих македонців (один раз), мальтійців і розібрану версію нашої збірної. Сьогодні ж їм доведеться зіграти проти значно потужнішої команди.

Україна підходить до матчу на піку форми

Нинішній склад збірної України є чи не найпотужнішим у історії, однак він ще ніколи не виглядав настільки переконливо в плані ігрової форми. Зінченко нещодавно провів найкращий матч у сезоні й забив красень-гол в АПЛ, Миколенко відзначився у двох поєдинках поспіль і шикарно проявив себе на тлі топ-суперників, а Довбик за показником гол+пас випереджає Беллінгема. Не в останню чергу – завдяки Циганкову.

Судаков перфомансом з Барселоною ледь не гарантовано продав себе у топ-клуб. Мудрик видав шедевр з Арсеналом і допоміг Челсі закамбечити з Ман Сіті, Трубін феєрить за Бенфіку в ЛЧ, а Забарний – безумовно основний в Борнмуті. Дебютним голом в Лізі Європи відзначився і центрбек Таловєров з австрійського ЛАСКа. Навіть у Сидорчука, Русина, Сікана й Піхальонка видався результативний місяць.

У всій цій ідилії не вистачає тільки однієї персони – Ярмоленка. І це дуже сумно, адже саме він витягував нашу збірну за вуха в Мілані. Саме капітан створив більшу частину моментів і гол у ворота Італії. У чемпіонаті Андрій і досі зберігає лідерство за кількістю пасів з просуванням, однак сьогодні доведеться працювати без ікони. На щастя, Циганков зараз у топ-формі.

Варто відзначити і певне покращення в тактичному малюнку гри. У матчі з Північною Македонією збірна продемонструвала декілька варіантів білд-апу (досить ефективних), якісно працювала на стримування (за винятком двох коротких відрізків у кожному з таймів) та шикарно контратакувала (але бракувало реалізації). Треба згадати і хорошу оборону проти англійців – по суті, їм нічого й не дозволили.

Словом, коли "синьо-жовті" в тонусі й сконцентровані, то отримуємо збалансовану, прагматичну й небезпечну команду, здатну вигризати результат навіть з грандами. Втім, без проблем наша збірна обійтись не може.

Інтенсивність і концентрація в обороні – наші проблеми

Найбільшу тривогу викликає інтенсивність і агресія збірної Італії. Підопічні Лучано Спаллетті зустрічають суперників високо й чинять тиск великою групою гравців, особливу увагу приділяючи перекриттю центру поля. Підопічні Сергія Реброва під таким навалом "Скуадри" запанікували, пропустивши двічі за перші 30 хвилин. Такий же відрізок був і по перерві.

Розвал білд-апу паралізував усю систему атаки. Пройти якісний середній блок довгий час не вдавалося і в першому матчі з Північною Македонією, і навіть Мальта в обох поєдинках створювала Україні проблеми. Після коригування тактичного плану справи йшли значно краще, однак стартовий задум спрацьовував через раз. Винятком стала "домашка" з македонцями.

В обороні останнім часом намітились позитивні зрушення, але до ідеалу далеко. Центральні півзахисники демонстрували певні труднощі з позиціюванням – особливо це було помітно в Мілані, коли Ді Лоренцо постійно залишався вільним. Щоправда, там був і тренерський прорахунок, адже українців ніхто не виправляв. Проблема мала системний характер.

Найбільше занепокоєння викликає лівий край оборони. Миколенку часто доводиться працювати без підтримки Мудрика, а захисні навички Матвієнка розчаровують все сильніше – наразі він виграє лишень 63% єдиноборств і 55% повітряних дуелей. Не дивно, що на позиції лівого центрального у спарингу з Лехією спробували Сватка, у якого статистика значно краща. Щоправда, Олександру бракує мобільності – плюс, дуже важко відмовитись від першої передачі Матвієнка.

Хай там як, а всі захисники України мають труднощі з орієнтуванням при контролі кросів. Та і загалом часто бракує звичайнісінької концентрації. До того ж, є певні проблеми з роботою під тиском. Сваток – не виняток, тож фаворитом на позицію ЛЦЗ варто визнати представника Шахтаря. Тим паче, що Сергій Ребров завжди робив ставку на клас виконавців, а не на тонус.

Дилема на позиції лівого центрбека – ключова у нашому складі. Також є питання щодо правого захисника, адже Конопля не грав у спарингу з Лехією (хоча був основним у останніх матчах збірної). Юхим значно краще почуває себе у комбінаційній роботі, тож поставимо на його вихід.

Орієнтовні склади на матч Україна – Італія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Манчіні, Ачербі, Дімарко – Барелла, Жоржінью, Фраттезі – Берарді, Распадорі, К'єза

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯, але Україна точно заб'є гол

Очевидно, що Італія – фаворит. Взнаки дається і перевага в класі, і потужна лавка запасних, і впевнена перемога в першому матчі проти України. Втім, варто не забувати, в якому стані "синьо-жовті" підходили до першої зустрічі. Мова не тільки про втому після Англії, а й про слабку форму низки наших лідерів.

Нині ж Україна свіжа, вмотивована й на ходу. Вдалося навіть провести невеличку репетицію гри зі "Скуадрою" – у спарингу з Лехією обкатали склад, який на 90% буде основним сьогодні. Крім того, підопічні Сергія Реброва не дуже багато втратять у випадку невдачі, адже є шанс пройти на Євро через плей-офф. Значить, психологічний тиск не такий вже й серйозний.

Навряд чи наші хлопці з перших хвилин спробують натиснути на гранда. Навпаки, у стартові півгодини необхідно витримати навалу "Скуадри". Як показує досвід, довго працювати в режимі високої інтенсивності й агресії Італія не здатна – вона обов'язково відкотиться й дасть грати проти себе. Висока лінія оборони та неосновна формація в центрі захисту при цьому відкривають простір для контратак України.

Наша збірна точно матиме шанс на взяття воріт "адзуррі". Навіть у Мілані ці шанси були. Навіть Македонія, нічого не створивши в атаці, забила італійцям двічі, тож і українцям подібне до снаги. Зрештою, у нас в атаці є Довбик, який дає результативність на рівні Беллінгема.

Чи вистачить цього всього для перемоги збірної України? По правді кажучи, віриться важко (букмекери й не вірять), але ми не поставимо на фіаско наших козаків. Справа не тільки у відсутності бажання – просто команди зараз виглядають відносно рівно. Звісно, у Італії є купа переваг, однак немає відчуття безапеляційної готовності до прориву на Євро.

Команда Лучано Спалллеті теж неідеальна, теж помиляється і теж змушує нервувати вболівальників. Ніхто вже й не здивується, якщо Італія знову провалить відбір. Саме тому необхідно схрестити пальці й повірити у збірну України.