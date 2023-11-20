Салах едва не стал жертвой нападения болельщиков – звезду Ливерпуля выводили под конвоем
10:38 - Читати українською
Поединок отбора к ЧМ-2026 между Египтом и Сьерра-Леоне завершился скандалом.
Египет победил Сьерра-Леоне со счетом 2:0, а во втором голе Салах ассистировал Трезеге. Этот эпизод разозлил местных болельщиков, которые были готовы поквитаться со звездой АПЛ после игры прямо на поле.
Салах забил четыре гола – Египет начал отбор на ЧМ-2026 теннисным погромом
К счастью, обошлось без разжигания конфликта. Мохамед в окружении конвоя спокойно покинул пределы поля, хотя болельщики и пытались подбежать к Салаху.
Добавим, что Египет сейчас возглавляет группу A с 6 очками после 2 туров – еще у 4 команд по 1 пункту, а Джибути последний (0 баллов).
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