Поединок отбора к ЧМ-2026 между Египтом и Сьерра-Леоне завершился скандалом.

Египет победил Сьерра-Леоне со счетом 2:0, а во втором голе Салах ассистировал Трезеге. Этот эпизод разозлил местных болельщиков, которые были готовы поквитаться со звездой АПЛ после игры прямо на поле.

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К счастью, обошлось без разжигания конфликта. Мохамед в окружении конвоя спокойно покинул пределы поля, хотя болельщики и пытались подбежать к Салаху.

Добавим, что Египет сейчас возглавляет группу A с 6 очками после 2 туров – еще у 4 команд по 1 пункту, а Джибути последний (0 баллов).

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