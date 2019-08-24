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Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

22:05 693 Читать на русском
Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Арсенал – 3:1– відео голів та огляд матчу

Ліверпуль переміг Арсенал у 3 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Арсенал.

41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

Ліверпуль без надзусиль здобув чергову перемогу в АПЛ. Наприкінці першого тайму Жоель Матіп відкрив рахунок. Після перерви Мохамед Салах оформив дубль, на що "каноніри" спромоглися відповісти лише голом Лукаса Торрейри.

Ліверпуль впевнено переміг Арсенал та став одноосібним лідером АПЛ

Ліверпуль продовжив переможну серію та став єдиною командою, яка йде без втрат – 9 балів та одноосібне лідерство в чемпіонаті. Арсенал зазнав першої поразки в чемпіонаті та посідає друге місце, набравши 6 очок.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Арсенал Арсенал Арсенал Відеоновини АПЛ
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