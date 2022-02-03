Камерун і Єгипет поборються за фінал КАН-2021. Венсан Абубакар спробує зупинити Мохамеда Салаха.

Матч Камерун – Єгипет стартує о 21:00 за Києвом. Пряму трансляцію гри від CAF можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Найкращий бомбардир турніру Абубакар (6 голів) критично висловився про Салаха. Сьогодні зірка Ліверпуля виводить свою збірну проти господарів Кубка Африки та захоче помститися їхньому капітану.

У Камеруну була легка сітка: Комори в 1/8 фіналу, Гамбія у чвертьфіналі. Єгипту важче було вийти у півфінал – довелося здолати Кот-д'Івуар і Марокко (в обох випадках "Фараони" були аутсайдерами).

Стартові склади команд

Камерун: Онана – Фай, Кастеллетто, Нгадеу, Толо – Токо Екамбі, Онгла, Ангісса, Гуе, Нгамалеу – Абубакар.

Єгипет: Габаскі – Камаль, Хамді, Абдельмонем, Фатух – Фаті, Ельнені, Ель-Солія – Салах, Мохамед, Мармуш.

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