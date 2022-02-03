Камерун и Египет сойдутся в битве за финал КАН-2021. Венсан Абубакар попытается остановить Мохамеда Салаха.

Матч Камерун – Египет стартует в 21:00 по Киеву. Прямую трансляцию игры от CAF можно посмотреть прямо в этой новости.

Лучший бомбардир турнира Абубакар (6 голов) критически высказался о Салахе. Сегодня звезда Ливерпуля выводит свою сборную против хозяев Кубка Африки и захочет отомстить их капитану.

У Камеруна была легкая сетка: Коморы в 1/8 финала, Гамбия в четвертьфинале. Египту труднее было выйти в полуфинал – пришлось одолеть Кот-д'Ивуар и Марокко (в обоих случаях "Фараоны" были аутсайдерами).

Стартовые составы команд

Камерун: Онана – Фай, Кастеллетто, Нгадеу, Толо – Токо Экамби, Онгла, Ангисса, Гуэ, Нгамалеу – Абубакар.

Египет: Габаски – Камаль, Хамди, Абдельмонем, Фатух – Фати, Эльнени, Эль-Солия – Салах, Мохамед, Мармуш.

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