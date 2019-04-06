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Салах прокоментував забитий м'яч у ворота Саутгемптона, який перервав 8-матчеву гольову засуху єгиптянина

09:31 220 Читать на русском
Салах прокоментував забитий м'яч у ворота Саутгемптона, який перервав 8-матчеву гольову засуху єгиптянина
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах поділився враженнями від свого 50-го гола у футболці Ліверпуля.

9’ Шейн Лонг
 
Набі Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Набі Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

"Забити 50-й м'яч за Ліверпуль у дев'ятому матчі поспіль без голів – це щось особливе. Я нападник і повинен забивати голи. Перемога – головне для нашої команди", – передає слова Салаха BBC.

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Нагадаємо, у вчорашньому матчі проти Саутгемптона Мохамед забив на 80-й хвилині та перервав свою безгольову засуху, яка налічувала 8 поєдинків. Окрім цього, цей гол став для єгиптянина 50-м за Ліверпуль. Ця позначка підкорилась Салаху в 69-у матчі за мерсисайдців в АПЛ.

До цього лише двоє гравців перетнули рубікон у 50 голів у чемпіонаті Англії за один клуб, зігравши менше поєдинків. Алан Ширер у Блекберні – 66 матчів та Рууд ван Ністелрой у Манчестер Юнайтед – 68 ігор.

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Теги
Англія Саутгемптон - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
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