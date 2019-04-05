Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

У 33-му турі чемпіонату Англії Ліверпуль на виїзді вирвав вольову перемогу у Саутгемптона. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 33-й тур

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3

Голи: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

У 33-му турі чемпіонату Англії Саутгемптон приймав Ліверпуль. Мерсисайдці, які ведуть відчайдушну боротьбу за чемпіонство з Манчестер Сіті, будь-що намагались закріпитись на вершині турнірної таблиці. Однак вже на 9-й хвилині отримали холодний душ від суперника: П'єр-Еміль Хойб'єрг головою перекинув м’яч над захисниками і Шейн Лонг відправив шкіряного у сітку воріт. 1:0.

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

На 36-й хвилині Набі Кейта із доволі складного становища забив свій перший гол за Ліверпуль: високо вистрибнувши він головою замкнув навіс Александер-Арнольда, відправивши м’яч у нижній кут воріт під ліву стійку. На 80-й хвилині, після сольного проходу зі своєї частини поля Мохамед Салах потужно пробив повз голкіпера з-за меж штрафного майданчика. А за 6 хвилин Джордан Хендерсон встановив остаточний рахунок у матчі.

Після цієї перемоги Ліверпуль повертається на вершину турнірної таблиці і набирає 82 пункти, Саутгемптон з 33-ма пунктами опускається на 16 місце.