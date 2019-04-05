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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

5 квітня 23:57 372 Читать на русском
Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ
Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

У 33-му турі чемпіонату Англії Ліверпуль на виїзді вирвав вольову перемогу у Саутгемптона. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

9’ Шейн Лонг
 
Набі Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Набі Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

Англія, Прем'єр-ліга, 33-й тур

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3

Голи: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

У 33-му турі чемпіонату Англії Саутгемптон приймав Ліверпуль. Мерсисайдці, які ведуть відчайдушну боротьбу за чемпіонство з Манчестер Сіті, будь-що намагались закріпитись на вершині турнірної таблиці. Однак вже на 9-й хвилині отримали холодний душ від суперника: П'єр-Еміль Хойб'єрг головою перекинув м’яч над захисниками і Шейн Лонг відправив шкіряного у сітку воріт. 1:0.

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

На 36-й хвилині Набі Кейта із доволі складного становища забив свій перший гол за Ліверпуль: високо вистрибнувши він головою замкнув навіс Александер-Арнольда, відправивши м’яч у нижній кут воріт під ліву стійку. На 80-й хвилині, після сольного проходу зі своєї частини поля Мохамед Салах потужно пробив повз голкіпера з-за меж штрафного майданчика. А за 6 хвилин Джордан Хендерсон встановив остаточний рахунок у матчі.

Після цієї перемоги Ліверпуль повертається на вершину турнірної таблиці і набирає 82 пункти, Саутгемптон з 33-ма пунктами опускається на 16 місце.

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Саутгемптон Саутгемптон Англія Саутгемптон - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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