Салах прокомментировал забитый мяч в ворота Саутгемптона, который прервал 8-матчевую голевую засуху египтянина

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах поделился впечатлениями от своего 50-го гола в футболке Ливерпуля.

Забить 50-й мяч за Ливерпуль в девятом матче подряд без голов – это нечто особенное. Я нападающий и должен забивать голы. Победа – главное для нашей команды", – передает слова Салаха BBC.

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Напомним, во вчерашнем матче против Саутгемптона Мохамед забил на 80-й минуте и прервал свою безголевую засуху, которая насчитывала 8 поединков. Кроме того, этот гол стал для египтянина 50-м по Ливерпуль. Эта отметка покорилась Салаху в шестьдесят девятом матче за мерсисайдцев в АПЛ.

До этого лишь два игрока пересекли рубикон в 50 голов в чемпионате Англии за один клуб, сыграв меньше поединков. Алан Ширер в Блэкберне– 66 матчей и Рууд ван Нистелрой в Манчестер Юнайтед – 68 игр.

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