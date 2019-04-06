Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль у 33 турі АПЛ здолав Саутгемптон (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліверпуль попри статус фаворита пропустив вже на 9-й хвилині матчу. Ще у першому таймі Набі Кейта відновив паритет. У другій половині зустрічі мерсисайдці ніяк не могли відзначитись, але на 80-й хвилині Мохамед Салах забив свій 50-й гол за Ліверпуль в АПЛ, а ще через 6 хвилин Хендерсон поховав надії "святих" на очки.

Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

Після цієї перемоги Ліверпуль повертається на вершину турнірної таблиці і набирає 82 пункти, Манчестер Сіті, який відстає на 2 очки, має поєдинок у запасі. Саутгемптон з 33 пунктами опускається на 16 місце.