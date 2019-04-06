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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Саутгемптон – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль у 33 турі АПЛ здолав Саутгемптон (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

9’ Шейн Лонг
 
Набі Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Набі Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

Ліверпуль попри статус фаворита пропустив вже на 9-й хвилині матчу. Ще у першому таймі Набі Кейта відновив паритет. У другій половині зустрічі мерсисайдці ніяк не могли відзначитись, але на 80-й хвилині Мохамед Салах забив свій 50-й гол за Ліверпуль в АПЛ, а ще через 6 хвилин Хендерсон поховав надії "святих" на очки.

Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

Після цієї перемоги Ліверпуль повертається на вершину турнірної таблиці і набирає 82 пункти, Манчестер Сіті, який відстає на 2 очки, має поєдинок у запасі. Саутгемптон з 33 пунктами опускається на 16 місце.

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Саутгемптон Саутгемптон Англія Саутгемптон - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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