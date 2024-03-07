Ліверпуль продовжує страждати через переповнений лазарет перед поєдинками в Лізі Європи та АПЛ.

Ліверпуль поїхав у Прагу на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Спарти без 10 травмованих гравців, повідомляє The Sun. Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, Алькантара, Джонс, Гравенберх, Жота, Байчетіч, Доук і Деннс в лазареті.

"Якби мені сказали про це 12 днів тому, я б заявив, що у нас немає шансів": Клопп – про переможну серію

Юрген Клопп водночас отримав хорошу новину – відновився Салах, який пропустив останні чотири поєдинки. "Мо з нами. Він тренувався два дні в загальній групі та повен енергії. Побачимо, але це чудові новини. Видно, що він щасливий", – сказав Клопп.

Сьогодні о 19:45 Ліверпуль зустрінеться зі Спартою, а вже в неділю проведе ключовий матч сезону АПЛ проти Манчестер Сіті. Гвардіола відстає в таблиці на одне очко, але дав відпочинок лідерам у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів.