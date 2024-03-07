Ливерпуль поехал в Прагу на матч 1/8 финала Лиги Европы против Спарты без 10 травмированных игроков, сообщает The Sun. Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Алькантара, Джонс, Гравенберх, Жота, Байчетич, Доук и Деннс в лазарете.

"Если бы мне сказали об этом 12 дней назад, я бы заявил, что у нас нет шансов": Клопп – о победной серии

Юрген Клопп в то же время получил хорошую новость – восстановился Салах, который пропустил последних четыре поединка. "Мо с нами. Он тренировался два дня в общей группе и полон энергии. Посмотрим, но это отличные новости. Видно, что он счастлив", – сказал Клопп.

Сегодня в 19:45 Ливерпуль встретится со Спартой, а уже в воскресенье проведет ключевой матч сезона АПЛ против Манчестер Сити. Гвардиола отстает в таблице на одно очко, но дал отдых лидерам во вчерашнем матче Лиги чемпионов.