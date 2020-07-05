Салах взяв участь у 100 голах Ліверпуля в АПЛ – лише легенда ліги зробив це швидше

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах допоміг своїй команді здобути перемогу над Астон Віллою в рамках 33-го туру АПЛ.

Єгиптянин долучився до другого забитого м'яча, віддавши гольову передачу Кертісу Джонсу. Це вже 100-а гольова дія Салаха в АПЛ.

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Для цього нападнику Ліверпуля знадобилося провести лише 116 матчів – абсолютний рекорд для легіонерів. Лише легендарний Алан Ширер витратив на свої перші 100 гольових дій 100 матчів.

У Салаха розподіл гольових дій такий: 71 забитий м'яч та 29 результативних передач. Загалом у футболці Ліверпуля Мохамед провів 146 матчів у всіх турнірах, в яких забив 92 голи та зробив 38 асистів.

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